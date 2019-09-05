Зараженные персики приехали в Петербург из Боснии и Герцеговины

Впервые бурую монилиозную гниль нашли в товаре из этой страны.

Инспекторы Россельхознадзора исследовали груз фруктов, который прибыл в Петербург из Боснии и Гереговины. Оказалось, что персики заражены опасной болезнью.

Партия являлась пробной: экспортер отправил образец продукции, чтобы инспекторы оценили ее соответствие техрегламенту, сообщили GazetaSPb в местном Россельхознадзоре 5 сентября. Коробку в 8 кг отправили в лабораторию, но там выяснили, что плоды заражены бурой монилиозной гнилью.

Опасное заболевание уже находили в товаре, который прибывал из Сербии или Македонии, но возбудитель нашли впервые в грузе из Боснии и Герцоговине.

Бурая монилиозная гниль распространена в европейских странах, быстро распространяется и уничтожает все органы растения — побеги, ветви, плоды и даже листья. Один пораженный плод может привести к заболеванию всех деревьев в окрестных садах.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Санкт-Петербурге проверили груз лабораторных мышей.