На улице Крыленко эвакуатор увез машину вместе с людьми

На изображении видно высовывающегося из авто водителя. Фото: скриншот видео со страницы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На изображении видно высовывающегося из авто водителя. Фото: скриншот видео со страницы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня, 6 сентября, в Невском районе Петербурга на улице Крыленко эвакуатор забрал транспортное средство вместе с находящимся в нем водителем.

Видео происшествия опубликовали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Водитель, скорее всего, запрыгнул в автомобиль уже после того, как машину установили на платформе эвакуатора и транспорт начал движение. На кадрах из видео можно заметить, что мужчина открывает дверь автомобился и высовывается наружу.

Пользователи сети сочли, что эвакуаторщик не нарушил никаких правил, поскольку на момент установления нарушения владельца автомобиля рядом с машиной не было.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о происшествии на улице Красного Текстильщика. Петербуржец пыталсяя догнать эвакуатор, увозивший его Renault Logan, на угнанной полицейской машине.