«Офицер и шпион» Полански взял приз FIPRESCI на Венецианском кинофестивале

Кинопресса отметила фильм Полански. Кадр из фильма "Офицер и шпион".

Кинопресса отметила фильм Полански. Кадр из фильма "Офицер и шпион".

Международная федерация кинопрессы (FIPRESCI) вручил приз фильму «Офицер и шпион» Романа Полански на 76-м Венецианском кинофестивале. Основные победители будут объявлены 7 сентября.

Премьера картины Полански состоялась 30 августа. Фильм удостоился пятиминутных оваций. Однако, по мнению критиков, вряд ли будет удостоен «Золотого льва». Причиной этого стали давние обвинения. Полански много лет назад подозревали в изнасиловании несовершеннолетней.

Получит ли «Офицер и шпион» награду, станет известно позднее. Жюри 76-го Венецианского кинофестиваля в субботу объявит обладателей «Золотого» и «Серебряного льва Святого Марка», «Кубков Вольпи» за лучшее исполнение и лучший сценарий.

В основном конкурсе участвовал 21 фильм.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фильм «Джокер» на Венецианском кинофестивали проводили восьмиминутными аплодисментами и криками «Браво!».