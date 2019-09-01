«Джокера» в Венеции проводили восьмиминутными овациями

На Венецианском кинофестиваля состоялся премьерный показ фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом. Картину проводили восьмиминутными аплодисментами.

Некоторые зрители овации сопровождали криками «Браво!», пишет Deadline.

Российские критики фильму дали однозначно восторженную оценку. Зарубежные рецензии оказались более противоречивыми. Тем не менее, общий бал на метакритике составляет 75.

В широкий прокат «Джокер» выйдет 3 октября. Режиссером картины выступил Тодд Филлипс, снявший «Мальчишник в Вегасе» и «Парни со стволами». Бюджет фильма — $55 млн.

«Джокер» — переосмысление истории и личности одного из самых известных героев комиксов в жанре триллера и драмы. В центре сюжета — комик Артур Флек, который живет с больной матерью. Он пытается нести в мир хорошее, но сталкивается с жестокостью.

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