Опубликован первый тизер фильма Нолана «Довод»

Первый тизер нового фильма Кристофера Нолана «Довод» слили в сеть. До этого увидеть короткий ролик могли лишь зрители кинотеатров.

Тизер продолжительностью 1 минут 12 секунд не раскрывает подробности сюжета, но дает представление об атмосфере будущего фильма.

Жанр «Довода» описывают как шпионский трейлер. В центре сюжета окажется мир международного шпионажа.

Главные роли в картине сыграют Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»), Роберт Паттинсон («Маяк», «Девица»), Элизабет Дебики («Великий Гэтсби») и Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец», «Анна Каренина»).

Мировая премьера фильма намечена на 15 июля 2020 года. В российский прокат «Довод» выйдет 16 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на видеохостинге YouTube опубликовали трейлер российского сериала «Чернобыль». Увидеть его зрители смогут уже в этом году.