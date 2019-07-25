В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

В Сети появился трейлер российского сериала &#171;Чернобыль&#187;
Авторы телесериала утверждают, что он станет первым российским сериалом, который в точности передаст хронологию аварии. Фото: pixabay

В этом году выйдет российский сериал «Чернобыль». Трейлер опубликовали на видеохостинге YouTube.

Создателями нового сериала «Чернобыль» стала компания Amalgama Studio. Авторы телесериала утверждают, что он станет первым российским сериалом, который в точности передаст хронологию аварии на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей 25 апреля 1986 года, пишет «Военное обозрение».

В новом сериале будет несколько серий, которые покажут на телеканале НТВ. По предварительной информации, «Чернобыль» покажет события, произошедшие в СССР с января по декабрь 1986 года, связанные с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

Главные роли исполнят российские актеры Игорь Петренко, Александр Ильин, Надежда Михалкова, Мария Андреева, Александр Феклистов и другие.

Добавим, что британский сериал от HBO был раскритикован в России. Недовольства заключаются в том, что авторы сериала попытались снять художественные образы, часто не совпадающие с реальными событиями, в формате документалистики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала: “Голые шахтеры и водка в кадре?”: Бывший директор Чернобыльской АЭС Грамоткин раскритиковал сериал “Чернобыль”.

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В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
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