“Голые шахтеры и водка в кадре?”: Бывший директор Чернобыльской АЭС Грамоткин раскритиковал сериал “Чернобыль”

По словам Грамоткина, условия работы действительно были сложными, но ради художественности не стоит искажать факты. Фото: https://vk.com/chernobyl.tour

По словам Грамоткина, условия работы действительно были сложными, но ради художественности не стоит искажать факты. Фото: https://vk.com/chernobyl.tour

Игорь Грамоткин проработал на Чернобыльской АЭС 30 лет.

Свое недовольство экс-директор Чернобыльской АЭС, которую он возглавлял с 2005 года по 2018 год, высказал в эфире программы телеканала “Россия 24”, пишут “РИА. Новости”.

Игорь Грамоткин также назвал сериал “развесистой клюквой” и отметил, что в сериале искажены исторические факты. Грамоткина возмутило, что практически все герои картины постоянно пьют водку, также возмущение вызвали голые шахтеры, которые ликвидировали последствия катастрофы.

По словам Грамоткина, условия работы действительно были сложными, но ради художественности не стоит искажать факты.

Напомним, что сериал “Чернобыль” вышел в мае этого года на телеканале HBO. Сериал занял самые высокие позиции, и на сегодняшний день проект является самым популярным телешоу в истории.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с белорусской стороны открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС.