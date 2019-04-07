С белорусской стороны открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Для группы из пяти человек посещение места обойдется в 340 белорусских рублей. Это примерно 10 тысяч русских рублей.

О новом туристическом маршруте для экстремалов рассказал директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин телеканалу ОНТ.

На сегодняшний день сформировано уже два маршрута. На территории бывшей АЭС сделали дороги с удобным для туристов покрытием и просчитаны те дозы радиации, которые могут получить граждане, пребывая на таком маршруте.

Люди в зоне отчуждения не живут давно, а в заброшенных рядом деревнях обитают дикие животные. В 2017 году, как сообщают “Известия”, в зоне отчуждения был открыт первый хостел. Хостел на 100 человек назвали “Полесье”.

Напомним, техногенная авария произошла на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Тогда взрыв произошел на четвертом энергоблоке, и он стал одной из самых крупных аварий в истории мировой атомной энергетики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России.