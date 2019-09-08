В Петербурге члена избиркома облили зеленкой

В Петербурге члена избиркома облили зеленкой
Злоумышленники облили женщину зеленкой и скрылись.Фото: https://vk.com/fair_elections

Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.

Согласно данным «Наблюдателей Петербурга», на члена УИК №1614 Анну Шлейникову напали на выходе из ее дома. Она рассказала, что неизвестные предложили ей «договориться» о том, чтобы она не вмешивалась в работу избиркома. Однако, договориться не получилось. Злоумышленники облили женщину зеленкой и скрылись в неизвестном направлении. Жидкость попала на шею пострадавшей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что информацию об украденной урне на УИК №2147 опровергли. Как рассказали СМИ представители УИК № 2144 во Фрунзенском районе, никаких нарушений у них не было зафиксировано, выборы проходят в штатном режиме, а все урны находятся на своем месте.

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