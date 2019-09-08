Информацию об украденной урне на УИК №2147 опровергли

Информацию об украденной урне на УИК №2147 опровергли
В УИК № 2144 выборы проходят в штатном режиме. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня в Сети появилась информация, что в одном из избирательных участков во Фрунзенском районе Петербурга пропала урна с бюллетенями.

Утром 8 сентября появилась информация, что на УИК №2147 зафиксировано нарушение — якобы куда-то пропала урна для голосования. Оказалось, что это произошло не у них, а в УИК № 2144, находящейся поблизости.

Как рассказали СМИ представители УИК № 2144 во Фрунзенском районе, никаких нарушений у них не было зафиксировано, выборы проходят в штатном режиме, а все урны находятся на своем месте.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в урне для голосования в Петербурге обнаружили черный бюллетень. 8 сентября, в день выборов, на УИК-39 наблюдатель от открытого проекта Школа Молодого Политика обнаружил в урне для голосования черный бюллетень.

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