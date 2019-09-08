В урне для голосования в Петербурге обнаружили черный бюллетень

8 сентября, в день выборов, на УИК-39 наблюдатель от открытого проекта Школа Молодого Политика обнаружил в урне для голосования черный бюллетень.

Это произошло в 9:30. Замеченный бюллетень был совсем не похож на остальные, находящиеся в урне и предназначенные для голосования на выборах губернатора Петербурга и муниципальных депутатов.

Как выяснилось, разгадка оказалась проста. По информации АБН, обнаруженный бюллетень это социальный опрос, проводимый среди жителей Петербурга. В нем предлагается проголосовать за объекты, которые установят в арт-парке Петроградского района, обустроенном на месте бывшего судебного квартала. Среди представленных вариантов — пляж, ботанический сад, фонтаны и улица ресторанов.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Ленобласти стартовали выборы депутатов.