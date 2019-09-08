В Ленобласти стартовали выборы депутатов

В Ленинградской области начался единый день голосования. С восьми утра в регионе работает 931 избирательный участок.

Ленинградцам предстоит избрать более двух тысяч депутатов в 177 муниципальных образованиях. Сделать свой выбор смогут 1,2 миллиона местных жителей. Почти девять тысяч человек работают на 931 участке, почти на всех установлены и работают камеры наблюдения.

Всего в регионе в муниципальные депутаты баллотируется 4,3 тысяч зарегистрированных кандидатов. Среди них 998 самовыдвиженцев. Приблизительно четверть от всех кандидатов являются действующими депутатами.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге начались выборы губернатора. На пост главы Северной столицы претендуют трое кандидатов: Александр Беглов, Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Петербуржцам также предстоит выбрать депутатов муниципальных советов в 110 муниципальных образованиях.