В Петербурге начались выборы губернатора

В Петербурге начались выборы губернатора
Сделать свой выбор можно на избирательных участках по месту регистрации. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

С 8 утра в Петербурге начали работу все избирательные участки. В городе проходят не только губернаторские, но и муниципальные выборы.

На пост градоначальника претендуют трое кандидатов: Александр Беглов, Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Петербуржцам также предстоит выбрать депутатов муниципальных советов в 110 муниципальных образованиях среди полутора тысяч кандидатов.

Сделать свой выбор можно на избирательных участках по месту регистрации. В случае, если состояние здоровья не позволяет лично явиться на участок, можно дать заявку в УИК до двух часов дня 8 сентября, после чего члены комиссии придут на дом.

Кроме того, у петербуржцев, находящихся в Москве, Ленинградской или Псковской области, есть возможность проголосовать там на специально организованных участках, если до 4 сентября была подана соответствующая заявка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге выберут губернатора и муниципальных депутатов.

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