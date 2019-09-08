В Петербурге выберут губернатора и муниципальных депутатов

Именно в таком порядке кандидатов расположат в бюллетенях. Фото: Мойка78

Именно в таком порядке кандидатов расположат в бюллетенях. Фото: Мойка78

Петербуржцам предстоит выбрать из трех кандидатов на пост губернатора и из 7 тыс. человек на должность муниципальных депутатов.

Единый день голосования пройдет 8 сентября. GazetaSPb рассказывает, как и где можно проголосовать.

Главой Санкт-Петербурга хотят стать три человека: депутат Заксобрания Михаил Амосов, врио губернатора Александр Беглов и депутат Заксобрания Надежда Тихонова. Чтобы узнать, куда идти голосовать, достаточно зайти на сайт городской избирательной комиссии. Избирательные участки открываются в 8 часов утра и закрываются в 20 часов.

Муниципальных депутатов выберут в 110 округах – из семи тысяч человек предстоит избрать 1560.

8 сентября важный день не только для Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области. Местным жителям предстоит проголосовать за муниципальных депутатов в 177 округах региона.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцев ждут пасмурные выборы в выходные. Лето не торопится уходить из Северной столицы, но тепло не исключает осадков.