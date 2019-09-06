Петербуржцев ждут пасмурные выборы в выходные

Лето не торопится уходить из Северной столицы, но тепло не исключает осадков.

Выходные в Санкт-Петербурге обещают стать пасмурными. Суббота и воскресенье могут оказаться довольно теплыми, но не стоит рассчитывать на солнце.

Синоптики Гидрометцентра Северо-Запада считают, что в субботу температура воздуха достигнет 20 градусов тепла со слабым ветром. 8 сентября в Единый день голосования небо затянут тучи — и не исключено, что из них польется вода. В целом, лето пока не торопится уходить из Северной столицы, и даже следующая неделя отметится теплом до 25 градусов. Эти температуры не исключают осадки.

Сейчас в Санкт-Петербурге 17 градусов тепла, утром в городе несколько часов шел дождь. К вечеру небо постепенно проясняется.

Главным событием выходных станут выборы — муниципальные и губернаторские. Ранее GazetaSPb сообщила, что суд Петербурга уже не сможет снимать кандидатов.