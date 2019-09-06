Суд Петербурга больше не может снимать кандидатов с выборов

Суды первой инстанции могли отменять регистрацию кандидатов не позднее, чем за 5 дней дня голосования (8 сентября). Фото: pixabay.com

Суды первой инстанции могли отменять регистрацию кандидатов не позднее, чем за 5 дней дня голосования (8 сентября). Фото: pixabay.com

Всего суды Северной столицы приняли 1328 дел о спорах кандидатов ИКМО, ТИК, Горизбиркомом и друг с другом.

Санкт-Петербургский городской суд больше не сможет до выборов отменять регистрацию кандидатов на выборы — или наоборот утверждать.

Районные суды имеют право принять решение о снятии кандидата — или наоборот отказать в иске об отмене регистрации, рассказали GazetaSPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 6 сентября. До последней минуты 5 сентября городской суд Петербурга мог как одобрить решение суда первой инстанции, так и отменить его.

Суды первой инстанции могли отменять регистрацию кандидатов не позже, чем за 5 дней до голосования (8 сентября).

Всего суды Петербурга приняли 1328 дел о спорах кандидатов ИКМО, ТИК, Горизбиркомом и друг с другом (речь идет как о муниципальных, так и губернаторских выборах).

Ранее GazetaSPb сообщила, что Памфилова предложила поменять системы муниципальных выборов в Петербурге.