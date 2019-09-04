Памфилова призвала поменять систему муниципальных выборов в Петербурге

Систему выборов депутатов муниципальных образований в Петербурге необходимо поменять после единого дня голосования 8 сентября. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова переговорила по видеосвязи с главой Санкт-Петербургской избирательной комиссией (ГИК) Виктором Миненко во время заседания ЦИК 4 сентября.

«Я думаю, что после выборов нужно радикально менять всю систему выборов в муниципальные образования Санкт-Петербурга», — приводит ТАСС слова Памфиловой.

Она подчеркнула, что ЦИК потратил порядка 80% времени на решение проблем, связанных с муниципальными выборами. При этом, по словам Памфиловой, Центризбирком практически не должен иметь к этому отношение.

Выборы депутатов в муниципальные советы пройдут в Петербурге 8 сентября. По итогам будет замещено около 1,5 тыс. мандатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суды Петербурга к концу июля приняли более 511 исков о нарушениях ИКМО и ТИК (территориальных избирательных комиссий).