Суды Петербурга приняли свыше 500 исков о нарушениях ИКМО

По поводу решений судов уже подают апелляции. Фото: pixabay.com

По поводу решений судов уже подают апелляции. Фото: pixabay.com

Иски кандидатов удовлетворяют в 70% случаев.

Районные суды Петербурга и мировые судьи приняли 511 исков о нарушениях ИКМО и ТИК (территориальных избирательных комиссий). Из них 400 уже рассмотрели.

Иски удовлетворяют в 70% случаев, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 30 июля. Суды стали чаще возвращать заявления, потому что кандидаты отправляют их “по второму кругу”.

К СПБИК кандидаты подали 23 иска, из них 16 уже изучили. В суды начинают поступать апелляции по решениям относительно ранее поданных исков.

Муниципальные выборы в Петербурге намечены на 8 сентября. В органы самоуправления должны избрать свыше 1,5 тысяч новых депутатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что суд потребовал от Горизбиркома Санкт-Петербурга разобраться с нарушениями в ИКМО МО Коломна.