Суд потребовал от Горизбиркома разобраться с ИКМО МО Коломна

У чиновников есть месяц чтобы решить проблемы и отчитаться о проделанной работе. Фото: pixabay.com

У чиновников есть месяц чтобы решить проблемы и отчитаться о проделанной работе. Фото: pixabay.com

Решения о регистрации независимых кандидатов отменили как незаконные — заявления рассмотрят заново.

Суд рассмотрел иски независимых кандидатов в муниципальные депутаты, которые заявили о нарушениях в ИКМО МО “Коломна” Санкт-Петербурга. Комиссия сначала отказала нескольким кандидатам — в их числе сторонники Алексея Навального, к примеру, Федор Горожанко — в регистрации, а затем зарегистрировала. ИКМО нарушает закон, так что Октябрьский суд Петербурга отменил оба решения — заявление кандидатов рассмотрят заново.

Кроме этого Горизбиркому Петербурга обязали принять меры по факту нарушений в избирательной комиссии — у чиновников есть месяц чтобы решить проблемы и отчитаться о проделанной работе, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга 29 июля.

До муниципальных выборов в Санкт-Петербурге между тем остался месяц и чуть больше недели — они назначены на 8 сентября. Около 1,5 тысячи мандатов в 110 МО обновят.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Горизбирком Петербурга так и не рассмотрел жалобы команды Павла Швеца на отказ в регистрации