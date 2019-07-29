Горизбирком так и не рассмотрел жалобы команды Павла Швеца на отказ в регистрации

Городская избирательная комиссия в Петербурге отложила рассмотрение жалоб на отказ в регистрации 25 кандидатов в муниципальные депутаты от «Партии роста».

29 июля общественный деятель и соучредитель издания «Новости Купчино» Павел Швец рассказал, что Горизбирком в очередной раз перенес рассмотрение 25 жалоб независимых кандидатов в МО «Балканский». По словам Швеца, претензии к двум муниципальным избиркомам должны были рассмотреть в 10 утра 29 июля. Однако, в 9:30 активисту позвонили и сказали, что их вопрос сняли с повестки, что происходит уже во второй раз.

«Кому-то очень страшно регистрировать нас в этих муниципалитетах», — пишет Швец в паблике “Новости Купчино”.

Напомним, что кандидатам из команды Павла Швеца уже отказывали в регистрации 9 июля, это произошло из-за незаполненной графе о судимости. Политик подчеркнул, что закон этого не требует в том случае, если ты не судим.

Также избирательные комиссии не предупредили кандидатов о неправильных документах за три дня, что обязаны были сделать по закону.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГИК отменил отказы ИКМО в регистрации для 244 кандидатов.