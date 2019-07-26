ГИК отменил отказы ИКМО в регистрации для 244 кандидатов

ГИК отменил отказы ИКМО в регистрации для 244 кандидатов
Выборы намечены на 8 сентября. Фото: pixabay.com

Больше полусотни из этого числа уже официально стали кандидатами.

ГИК Санкт-Петербурга аннулировал 244 отказа ИКМО в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты 26 июля. 58 из кандидатов уже официально участвуют в выборах, а обращения 186-ти граждан избирательные комиссии обязали рассмотреть снова.

В судах Петербурга начали рассматривать 283 заявления по поводу нарушений ИКМО на 25 июля, о чем Gazeta.SPb сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Кроме этого горожане подали 13 исков к СПБИК.

Выборы намечены на 8 сентября. Северная столица поделена на 111 муниципалитетов, где решаются местные вопросы. Горожанам предстоит выбрать 1,5 тысячи новых депутатов. Последний раз выборы прошли в 2014 году со множеством нарушений. Большинство мандатов получила “Единая Россия”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что глава ЦИК намерена довести ситуацию с выборами в Петербурге до Верховного суда.

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