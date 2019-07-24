Памфилова хочет довести ситуацию с выборами в Петербурге до Верховного суда

Миненко заявил, что СПБИК попросил прокуратуру и СК обеспечить соблюдение прав кандидатов.

Глава Центризбиркома намерена обратиться в Верховный суд из-за задержки в рассмотрении протоколов о нарушениях ИКМО в Петербурге. Председатель ЦИК встретилась с глава ГИК Петербурга Виктором Миненко.

Памфилова выразила неудовольствие из-за ухода в отпуск муниципального судьи Выборгского района Петербурга, что фактически, по ее мнению, блокирует работу выборов, передает слова Памфиловой ТАСС 24 июля.

Миненко заявил, что СПБИК уже обратился в Следственный комитет и прокуратуру — в ГИК надеются, что правоохранительные органы обеспечат соблюдение прав кандидатов. Памфилова заявила, что ситуацию с Петербургом выведут на федеральный уровень, если проблемы не удастся решить.

Выборы в Петербурге пройдут 8 сентября — как муниципальные, так и губернаторские. В Петербурге 111 муниципальных образований, около 1,5 тысячи депутатских мандатов должны распределить между новыми кандидатами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что глава штаба Навального стал кандидатом.