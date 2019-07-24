Шуршнев и Горожанко из штаба Навального стали кандидатами МО “Екатерингофский”

Оппозиционеры уверены, что их попытаются снять с выборов, и готовятся к судам.

Александр Шуршнев заявил, что смог стать кандидатом в депутаты МО “Екатерингофский”. Глава штаба Навального в Санкт-Петербурге опубликовал фото с собой, Федором Горожанко и другими в Facebook, и сообщил, что их зарегистрировали на выборы.

Шуршнев и весь штаб Навального вели долгую “войну” с ИКМО “Екатерингофский” — там упорно не хотели их регистрировать. Сперва оппозиционеры заявили об искусственных очередях, затем на Шуршнева якобы напали в подворотне, затем отказались принять его документы из-за недействительных подписных листов. Федор Горожанко тоже ввязался в драку у того же ИКМО. Позже материалы об административном нарушении в отношении Горожанко даже отправили в суд, но там отправили протокол на доработку.

Лидер штаба Навального заявил, что команда готовится к судам, так как независимых кандидатов наверняка постараются снять с выборов.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут 8 сентября. В Петербурге выберут около 1,5 тысяч новых депутатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что лидеру штаба Навального отказали в регистрации на выборах, приехала полиция.