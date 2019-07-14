Лидеру штаба Навального отказали в регистрации и он вызвал полицию

На место вызвали оперативную группу, приехала ли она - пока неизвестно. Фото: скриншот видео.

На место вызвали оперативную группу, приехала ли она - пока неизвестно. Фото: скриншот видео.

Александр Шуршнев назвал работников ИКМО “Екатерингофский” уголовными преступниками.

Лидеру Штаба Навального в Петербурге отказали в регистрации на муниципальные выборы. Александр Шуршнев якобы не предоставил действительные подписные листы.

Оппозиционеры сообщили о нарушениях в ИКМО “Екатерингофский” 13 июля в Twitter. Позже на место приехала полиция. Кандидаты заявили, что регистрационные листы кандидатов лежали на подоконнике, а не в сейфе, как должны были. На место должна была приехать оперативная группа, но пока оппозиционеры не сообщают, чем именно закончился инцидент в ИКМО.

Муниципальные выборы назначены на 8 сентября, в 110 МО Петербурга должны перевыбрать свыше 1,5 тысячи депутатов. На прошлых выборах большую часть мандатов получили члены “Единой России”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов заявил, что правительство Петербурга не может контролировать работу ИКМО, процедуру выборов нужно менять.