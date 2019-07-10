Беглов хочет изменить процедуру муниципальных выборов

Новых муниципальных депутатов изберут сроком на 5 лет. Фото: gov.spb.ru
Новых муниципальных депутатов изберут сроком на 5 лет. Фото: gov.spb.ru

Врио заявил, что ИКМО Санкт-Петербурга почти никому не подчиняются.

Александр Беглов призвал навести порядок в работе избирательных комиссий МО. Врио губернатора Петербурга заметил, что сейчас ИКМО почти никому не подчиняются, так что систему нужно изменить, чтобы нарушения прекратились.

Беглов заметил в своем видеообращении в среду 10 июля, что Горизбирком Петербурга справедливо обещает наказание тем ИКМО, которые нарушают режим работы.

Петербург поделен на 111 муниципальных образований, 8 сентября в 110 выберут новых муниципальных депутатов — всего 1550. Они избираются на 5 лет.

Штаб Навального в Санкт-Петербурге располагает сведениями, что кандидатам в “искусственные очереди” у ИКМО платят 1,5 тысячи рублей в день — пока никаких подтверждений этим данным нет. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ИКМО нашли устройство, препятствующее аудиозаписи.

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