В ИКМО «Екатерингофский» обнаружено оборудование, препятствующее аудиозаписи

По всему помещению расположены
По всему помещению расположены "генераторы-вибровозбудители", которые глушат аудиозапись. Фото: vk.com/shurshev

«Шпионское» оборудование было найдено в здании ИКМО «Екатерингофский.

Сотрудники избирательных комиссий Петербурга работают с необычными мерами предосторожности, сообщил руководитель муниципальной кампании петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев в своем Telegram-канале.

По словам одного из кандидатов, главы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Александра Шуршева, по всему помещению расположены «генераторы-вибровозбудители», которые глушат аудиозапись. Кроме того, в комиссии есть пункт видеонаблюдения с камерами, расположенными вокруг помещения. Шуршев уточнил, что все это было зафиксировано в полицейском акте.

Шуршев добавил, что на мониторах хорошо просматривается место, где на него напали две недели назад. Тогда полицейские сказали, что камеры из ИКМО не ведут запись, а вещают лишь онлайн. На фотографии из пункта видеонаблюдения видно, что запись все-таки ведется.

Нападение, о котором рассказал Шуршев, произошло 26 июня. Тогда на него набросился неизвестный гражданин, несколько раз ударил активиста и разбил ему смартфон.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у ИКМО «Сергиевское» коммунисты подрались с дагестанцами.

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