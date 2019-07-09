У ИКМО «Сергиевское» коммунисты подрались с дагестанцами

Уже две недели коммунисты не могут зарегистрироваться на муниципальных выборах в "Сергиевском". Фото: cprfspb.ru

Уже две недели коммунисты не могут зарегистрироваться на муниципальных выборах в "Сергиевском". Фото: cprfspb.ru

Скандально прославившаяся в эту предвыборную кампанию избирательная комиссия МО «Сергиевское» снова дала повод для возмущения будущим кандидатам в депутаты.

Сегодня, 9 июля, в в соответствии решением Горизбиркома, комиссия была должна принять документы у восьми кандидатов от партии КПРФ до 16:00. Кандидаты в 8:40 утра пришли по официальному адресу ИКМО «Сергиевское» — на пр. Энгельса, 131. Через полчаса там появилась неизвестная женщина, которая повесила на дверь ИКМО табличку, что прием документов будет вестись по адресу ул. Есенина, 30. Желающие стать муниципальными депутатами коммунисты отправились на Есенина.

Когда они туда пришли, то обнаружили очередь из полутора десятков граждан восточной внешности, которые, по словам представителя Выборгского районного отделения КПРФ, вели себя вызывающе и мешали проходу кандидатов в здание комиссии. Кандидаты вызвали полицию, предъявили правоохранителям решение городской комиссии и попросили помочь им войти в помещение избирательной комиссии. На стук полицейского в дверь выскочил глава МО «Сергиевское» Алексей Черезов и провел с блюстителем порядка приватную беседу, после которой сотрудник полиции сказал коммунистам, что ничем не может им помочь, и отбыл восвояси.

В итоге у ИКМО собралась толпа из кандидатов с группой поддержки. Обстановка накалилась, и завязалась драка между кандидатами и участниками очереди, состоявшей преимущественно из дагестанцев. На место были вызваны полиция и скорая помощь.

Ранее ИКМО «Сергиевское» пыталась судиться с Горизбиркомом. Представители комиссии были недовольны решением Городской избирательной комиссии продлить их работу по приему документов у кандидатов на муниципальных выборах, однако суд в иске отказал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд отказал ИКМО «Сампсониевское» в иске к Горизбиркому.