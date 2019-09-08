Депутат Европарламента призвал отменить антироссийские санкции

Депутат Европарламента призвал отменить антироссийские санкции
Президент Франции намерен развивать взаимоотношения с Россией. Фото: http://www.kremlin.ru

Французский чиновник выразил мнение, что отношения между Парижем и Москвой должны укрепляться и первым шагом к этому может стать отмена антироссийских санкций.

Депутат Тьерри Мариани поддержал политику президента Франции Эмманюэля Макрона. Глава Франции стремится к сближению с Россией и высказал мнение, что период политического доминирования западных стран подходит к концу, уступая место новым державам. Как сообщает ТАСС, Макрон высказал мнение, что выстраивать взаимоотношения с Россией необходимо ради «создания новой архитектуры доверия и безопасности в Европе».

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Евросоюзе было принято решение о продлении антироссийских санкций еще на полгода. Постоянные представители стран Евросоюза утвердили продление индивидуальных санкций еще на 6 месяцев.

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