Депутат Европарламента призвал отменить антироссийские санкции

Французский чиновник выразил мнение, что отношения между Парижем и Москвой должны укрепляться и первым шагом к этому может стать отмена антироссийских санкций.

Депутат Тьерри Мариани поддержал политику президента Франции Эмманюэля Макрона. Глава Франции стремится к сближению с Россией и высказал мнение, что период политического доминирования западных стран подходит к концу, уступая место новым державам. Как сообщает ТАСС, Макрон высказал мнение, что выстраивать взаимоотношения с Россией необходимо ради «создания новой архитектуры доверия и безопасности в Европе».

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Евросоюзе было принято решение о продлении антироссийских санкций еще на полгода. Постоянные представители стран Евросоюза утвердили продление индивидуальных санкций еще на 6 месяцев.