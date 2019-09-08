На УИК в школе Петербурга обнаружили винтовки и патроны

Накануне выборов, 7 сентября, в одной из школ Василеостровского района полиция обнаружила оружие в кабинете военной подготовки.

Как сообщают СМИ, кинологи в сопровождении полиции приехали в школу №5, расположенной на 13-й линии В.О., где сегодня, 8 сентября, работает УИК №112. Проверка состоялась в целях обеспечения безопасности на выборах: ученики, судя по всему, регулярно контактируют с оружием, хранящемся в кабинете начальной военной подготовки.

В результате проверки правоохранительные органы изъяли четыре пневматические винтовки и магазин от автомата Калашникова с учебными патронами. Кроме того, в музее при школе была обнаружена и изъята часть корпуса минометной мины времен ВОВ.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в квартире у реконструктора нашли целый арсенал оружия в Петербурге. Фигурантом уголовного дела стал 42-летнего уроженца Омска, участник военно-патриотического клуба Петербурга.