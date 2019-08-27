В квартире у реконструктора нашли целый арсенал оружия в Петербурге

В квартире у реконструктора нашли целый арсенал оружия в Петербурге
В отношении мужчины возбуждено уголовное. Фото: pixabay

Фигурантом уголовного дела стал 42-летнего уроженца Омска, участник военно-патриотического клуба Петербурга. Стражи порядка обнаружили в его квартире оружие и взрывчатые вещества в огромных количествах.

В воскресенье, 25 августа петербурженка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с жалобами на шум и крики в квартире на проспекте Ветеранов.

Правоохранители прибыли по указанному женщиной адресу и установили, что в квартире проживает 42-летний мужчина, который состоит в одном из военно-патриотических клубов Петербурга и регулярно принимает участие в исторических реконструкциях.

Из квартиры реконструктора были изъяты патроны, штык-ножи, охолощенные винтовки, пулемет, а также каски времен Великой Отечественной Войны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция изъяла оружие и крупную партию психостимулятора в Ленобласти.

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