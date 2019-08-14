Полиция изъяла оружие и крупную партию психостимулятора в Ленобласти

Правоохранители изъяли оружие, боеприпасы и килограмм метамфетамина в частном доме в Гатчинском районе.

По данным регионального главка МВД, в ходе обыска дома, хозяином которого является 27-летний мужчина и расположенного в поселке Вырица в Гатчинском районе, полицейские обнаружили и изъяли предметы, похожие на винтовки, а также более 100 патронов и предмет, похожий на боеприпас.

Помимо оружия было обнаружено и изъято порядка одного килограмма метамфетамина и 0,24 грамма гашиша.

Оружие и боеприпасы направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Шлиссельбурге задержали наркоторговца с 10 кг наркотиков. Во время личного досмотра сотрудники полиции обнаружили в сумке подозреваемого более 5 кг гашиша. После чего, сотрудники Росгвардии и транспортные полицейские провели обыск квартиры, где обнаружили еще более 5 кг различных наркотиков.