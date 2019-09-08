Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным в Пулково

Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным в Пулково
Владимир Путин. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту совершил экстремальную посадку в Петербурге. Об этом рассказал бывший пилот президентского ИЛ-96 Владимир Федорушин.

Самолет выполнял перелет из Москвы в Петербург и оказался в зоне турбулентности. Погода в тот день была нелетной и очень ветреной.

«Сорок лет летал и в такие условия я практически не попадал нигде. У нас выбило полностью автопилот. Руль поворота был ограничен на одну треть хода», — рассказал Федорушин в эфире телеканала НТВ.

Совершить посадку, несмотря на экстремальный условия, удалось. Самолет с Владимиром Путиным на борту благополучно приземлился в аэропорту Пулково.

Когда именно произошел полет, экс-пилот президентского ИЛ-96 не уточнил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самолет авиакомпании «РусЛайн», выполнявший рейс из Воронежа в Петербург, совершил экстренную посадку из-за проблем с шасси.

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