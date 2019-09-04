Самолет Воронеж — Петербург совершил вынужденную посадку

Самолет Воронеж &#8212; Петербург совершил вынужденную посадку
Экипаж самолета решил не рисковать и вернулся в аэропорт вылета. Фото: pixabay

Пассажирский самолет авиакомпании «РусЛайн», летевший из Воронежа в Санкт-Петербург, экстренно приземлился в аэропорту вылета из-за проблем с шасси.

Утром 4 сентября самолету, вылетевшему из воронежской воздушной гавани, пришлось в экстренном порядке вернуться обратно. Инцидент произошел из-за неполадок с шасси — после взлета командир судна обнаружил, что задние шасси не убрались. Экипаж корабля решил не рисковать и вернулся в аэропорт вылета. Как стало известно GazetaSPb, никто не пострадал.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Шереметьево зацепились крыльями два самолета.

Самолёты задели друг друга крыльями. Согласно данным экстренных служб региона, судна получили незначительные повреждения. Обошлось без пострадавших. Пассажиров «Аэрофлота» вывели из самолета, их переведут на другой самолет. Компания готовит резервный борт.

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