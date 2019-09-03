В Шереметьево зацепились крыльями два самолета

Новое ЧП в московском аэропорту Шереметьево случилось в результате операции по буксировке воздушными суднами. Столкнулись Лайнеры авиакомпаний «Аэрофлот» и Royal Flight.

Самолёты задели друг друга крыльями. Согласно данным экстренных служб региона, судна получили незначительные повреждения. Обошлось без пострадавших.

Пассажиров «Аэрофлота» вывели из самолета, их переведут на другой самолет.

Компания готовит резервный борт.

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