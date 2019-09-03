Жительница Выборга подозревается в убийстве занавеской матери жениха

В Выборгском районе Ленобласти женщину подозревают в убийстве матери жениха. Пожилая гражданка была задушена занавеской.

Жестокое убийство случилось 29 августа в квартире на Братской улице. Будущие родственники распивали спиртные напитки, когда между ними произошла ссора. По предположениям следствия, 42-летняя невестка в ходе конфликта убила мать будущего супруга.

Согласно информации следственного комитета области, тело обнаружили на следующий день.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

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