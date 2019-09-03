Большегруз насмерть сбил пешехода в Ленобласти

Из-за аварии на трассе в сторону Петербурга собралась огромная пробка. Фото: vk.com/dorinspb

Из-за аварии на трассе в сторону Петербурга собралась огромная пробка. Фото: vk.com/dorinspb

В первой половине дня 3 сентября на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе произошло смертельное ДТП с участием фуры и пешехода.

Как стало известно GazetaSPb, смертельная авария произошла около 11:20 на трассе М-10 в районе населенного пункта Трубников Бор. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, 51-летний мужчина за руле грузовика Iveco сбил перебегавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 58-летнего мужчину.

Пешеход скончался на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка. Из-за аварии на трассе в сторону Петербурга собралась огромная пробка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Polo сбил пешеходов после столкновения с такси на Парнасе. Машина вылетела на тротуар и снесла светофор на одном из переходов, подъехали две “Реанимации”.