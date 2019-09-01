Polo сбил пешеходов после столкновения с такси на Парнасе

Polo сбил пешеходов после столкновения с такси на Парнасе
Авария произошла около 15:00 1 сентября на севере Санкт-Петербурга. Фото: скриншот VK

Машина вылетела на тротуар и снесла светофор на одном из переходов, подъехали две “Реанимации”.

Volkswagen Polo выехал на тротуар и сбил двух пешеходов на Парнасе. Автомобиль врезался в Яндекс.Такси на перекрестке Николая Рубцова и Федора Абрамова.

Авария произошла около 15:00 1 сентября на севере Санкт-Петербурга, сообщают очевидцы в социальных сетях. На место приехали две машины “Реанимации”, медики забрали пострадавших. По предварительной информации, никто не погиб.

Очевидцы столкновения утверждают, что виноват все-таки Volkswagen. На место прибыли инспекторы ГИБДД и ДПС и сейчас общаются с водителем. Машина даже уронила светофор на одном из пешеходных переходов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что водитель погиб под Гатчиной после столкновения с деревом.

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