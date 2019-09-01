Водитель погиб под Гатчиной после столкновения с деревом

В Гатчинском районе Петербурга 1 сентября произошло смертельное ДТП. Водитель Renault Logan скончался после удара о дерево.

Авария произошла на автодороге Никольское — Прибытково — Кобрино в районе одиннадцати часов утра, сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 31-летний мужчина потерял управление на 8-м километре трассы. Автомобиль вылетел в кювет, где столкнулся с деревом.

Водитель скончался от полученных травм. Пассажира Renault Logan госпитализировали с места происшествия. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

По факту произошедшего проводится проверка. Выясняются обстоятельства и причины аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Тихвинском районе Ленобласти водитель квадроцикла вылетел из седла на проезжую часть, после чего погиб под колесами проезжающего авто.