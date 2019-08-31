В ДТП на трассе в Ленобласти скончался водитель квадроцикла

В Тихвинском районе Ленинградской области водитель упал с квадроцикла во время движения по трассе, после чего умер под колесами автомобиля.

Как стало известно GazetaSPb, около десяти часов вечера 31 августа на федеральной трассе «Вологда — Новая Ладога» произошло ДТП. По неустановленной причине водитель квадроцикла вылетел из седла на проезжую часть прямо во время движения.

По предварительным данным УГИБДД, после того как мужчина оказался на трассе, на него наехал автомобиль. В результате произошедшего он скончался на месте аварии от полученных травм.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранительные органы. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти 12-летний мальчик управлял квадроциклом и попал в ДТП. Несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения без мотошлема находился за рулем квадроцикла и не справился с управлением.