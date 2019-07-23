В Ленобласти 12-летний мальчик управлял квадроциклом и попал в ДТП

В Ленобласти 12-летний мальчик управлял квадроциклом и попал в ДТП
Ребенок был госпитализирован. Фото: Pixabay

Во вторник вечером, 23 июля, неподалеку от поселка Мга в Ленинградской области 12-летний ребенок стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

Авария случилась около 19:22 в Кировском районе Ленобласти в поселке Мга у дома 60 по шоссе Революции, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения без мотошлема находился за рулем квадроцикла и не справился с управлением, в результате чего выехал на встречку и совершил столкновение с автомобилем марки «Форд Фокус».

За рулем иномарки находилась женина 1990 года рождения. По итогу ДТП мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Индустриальной девочка-подросток попала под колеса иномарки.

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