На Индустриальной девочка-подросток попала под колеса иномарки

На Индустриальной девочка-подросток попала под колеса иномарки
По факту ДТП проводится проверка. Фото: https://pixabay.com

Во вторник днем, 23 июля, около 14:20 часов дня у дома 24 по Индустриальной улице случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга женщина 1977 года рождения, управляя автомобилем марки «Сузуки», совершила наезд на девочку 2004 года рождения.

Наезд был совершен вне зоны пешеходного перехода, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате происшествия девочка-подросток была госпитализирована в состоянии средней тяжести. По факту ДТП сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что подростка госпитализировали после падения с тарзанки в гатчинском парке.

дтп новости спб ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов призвал бизнес контролировать исполнение нацпроектов
В Средиземном море произошло крушение вертолета с россиянами
СК возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели моряков в Баренцевом море
В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект о «дачной амнистии»
О будущем Лиговского путепровода станет известно в августе
В Сети появился список любимых сериалов королевы Великобритании
ИТМО рассказал о любви к Петербургу в стиле киберпанк
Законопроект о продаже алкогольной продукции с 21 года внесен в Госдуму