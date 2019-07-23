На Индустриальной девочка-подросток попала под колеса иномарки

Во вторник днем, 23 июля, около 14:20 часов дня у дома 24 по Индустриальной улице случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга женщина 1977 года рождения, управляя автомобилем марки «Сузуки», совершила наезд на девочку 2004 года рождения.

Наезд был совершен вне зоны пешеходного перехода, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате происшествия девочка-подросток была госпитализирована в состоянии средней тяжести. По факту ДТП сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что подростка госпитализировали после падения с тарзанки в гатчинском парке.