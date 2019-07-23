Подростка госпитализировали после падения с тарзанки в гатчинском парке

Мальчик катался на тарзанке в Приоратском парке, где в один из заходов сорвался с самодельной качели. Фото: pixabay

Мальчик катался на тарзанке в Приоратском парке, где в один из заходов сорвался с самодельной качели. Фото: pixabay

В Приоратском парке в Гатчине подросток сорвался с тарзанки и получил травму.

Днем 22 июля в больницу Гатчинского района Ленинградской области поступил 14-летний подросток с переломом и сотрясением мозга. Предположительно, он является учеником одной из местных школ.

Стало известно, что мальчик травмировался, когда катался на тарзанке в Приоратском парке, где в один из заходов сорвался с самодельной качели. Неудачная забава окончилась для подростка переломом одной из реберных костей и сотрясением головного мозга, сообщают в правоохранительных органах.

По факту случившегося проводится проверка.

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