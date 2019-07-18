Подросток из Ленобласти идет под суд за удар по лицу

Школьник ударил одноклассника и может сесть в тюрьму на 8 лет.

Следователи Выборга закончили расследовать дело в отношении 15-летнего подростка, которого обвиняют в причинении тяжелого вреда здоровью. Школьник ударил одноклассника кулаком по лицу в поселке Советский.

Следствие установила, что конфликт между сверстниками произошел 15 декабря в поселке Советский. Молодой человек ударил пострадавшего не меньше двух раз, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ по Ленобласти 18 июля. Травмы отнесли к категории тяжкого вреда здоровью.

Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, но в случае особо тяжелых преступлений начинается с 14 лет — к ним относится умышленное причинение тяжелого вреда здоровью. По статье 111 УК РФ можно получить до 8 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге задержали напавших на иностранного студента.