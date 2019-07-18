Напавшие на иностранного студента у ТК на Просвещения задержаны

У двух мигрантов частично изъяли похищенное, один живет в Петербурге без регистрации.

Полиция нашла напавших на иностранного студента в Петербурге спустя почти 3 недели. Задержаны двое мигрантов — у одного из них нет регистрации.

Нападение произошло вечером 1 июля у торгового комплекса на проспекте Просвещения Петербурга. У молодого человека 26-ти лет отобрали все ценное, он приехал в Северную столицу из Средней Азии и учится в одном из ВУЗов Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 18 июля.

Сейчас у полиции появились первые подозреваемые: полицейские задержали двух мигрантов, каждому из них 31 год. У них нашли то, что они отняли у студента — или, вернее, то, что осталось. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у молодого человека на Петроградской стороне отобрали деньги и машину.