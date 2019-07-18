У петербуржца забрали деньги и BMW на Петроградской стороне

Неизвестные угрожали 23-летнему мужчине ножом и пистолетом.

На Петроградке неизвестные отобрали у молодого человека деньги и автомобиль. Петербуржец заявил, что трое злоумышленников угрожали ему пистолетом и ножом.

Молодой человек обратился в больницу в среду 17 июля. Он рассказал полиции Петербурга, что утром в среду неизвестные подошли к его BMW на Татарском переулке, избили его, усадили в машину и заставили отдать деньги, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО 18 июля. Из бардачка забрали 270 тысяч рублей и печать коммерческой фирмы. После этого 23-летнего мужчину заставили перевести 6,5 тысяч рублей с карты.

Пострадавшего довезли до развязки Шафировского, высадили, потребовали отдать еще 100 тысяч рублей и уехали на его машине. Полицейские Петербурга позже нашли BMW, но не злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржец порвал сожительнице селезенку ударом ноги в живот.