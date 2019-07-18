Молодой человек порвал девушке селезенку ударом в живот

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

Петербуржца ранее судили за грабеж, кражу и наркотические вещества.

Петербуржца задержали после нанесения травм молодой женщине. 27-летнюю жительницу Кировского района Петербурга госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировал у поступившей к ним девушки травму живота, внутреннее кровотечение и разрыв селезенки, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 18 июля. Они связались с полицией. Пострадавшая рассказала, что на нее напал 26-летний сожитель при застолье в квартире на Ветеранов, молодой человек бил ее ногами по животу.

Злоумышленника задержали на улице Солдата Корзуна. Раньше у него уже были проблемы с законом: он имеет судимости за грабеж, хранение наркотических веществ и кражу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в квартире на Белы Куна в Петербурге нашли два трупа.

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