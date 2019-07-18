Мертвых мужчин и три бутылки водки нашли в квартире на Белы Куна

Родственник хозяина квартиры приехал из Шушар, потому что брат не отвечал на звонки.

Двое петербуржцев найдены мертвыми в квартире дома на улице Белы Куна. Возле тел сотрудники полиции нашли бутылки с крепким алкоголем, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Петербурга 18 июля.

Тела уже опознали: одному из мужчин 36 лет, второму 52 года. Погибших обнаружил родственник владельца квартиры, который приехал из-за того, что его брат не отвечал на звонки.

Рядом с телами нашли три бутылки с водкой. Следов насилия на телах мужчин не обнаружили. Возможно, они стали жертвами некачественного алкоголя. Причину смерти установят после вскрытия, а водку, вероятно, придется отправить на экспертизу.

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