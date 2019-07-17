В Петербурге в здании суда скончался переводчик

На место приехала реанимационная бригада, которая попыталась спасти мужчину, но безуспешно. Фото: pixabay

На место приехала реанимационная бригада, которая попыталась спасти мужчину, но безуспешно. Фото: pixabay

Переводчик умер в здании райсуда Петербурга перед заседанием. Предполагается, что с ним случился сердечный приступ.

В среду, 17 июля, в 16:00 во Фрунзенском районном суде скончался человек. Им оказался профессиональный переводчик, который пришел участвовать в процессе. В коридоре, перед началом заседания, ему неожиданно стало плохо с сердцем, после чего он потерял сознание и скончался, сообщает «Фонтанка.ру».

Очевидцы произошедшего вызвали сотрудников скорой помощи. На место приехала реанимационная бригада, которая попыталась спасти мужчину, но безуспешно.

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