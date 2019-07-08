Семимесячный младенец умер во сне под Гатчиной

Ребенка покормили и уложили спать. Фото: pixabay.com
Ребенка покормили и уложили спать. Фото: pixabay.com

Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку.

Семимесячный младенец умер в деревне Жабино. На теле нет никаких признаков насильственной смерти.

Следователи прибыли в деревню Гатчинского района Ленобласти в воскресенье 7 июля, сообщили Gazeta.SPb в УСК РФ по Ленобласти 8 июля. Мать ребенка рассказала, что в ночь с субботы на воскресенье ребенка покормили и уложили спать. Наутро его обнаружили лежащим без признаков жизни.

Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку по происшествию.

В Ленинградской области в прошлом июле зафиксировали один из самых низких показателей младенческой смертности по стране — всего 3,1 случая на 1000 родившихся, тогда как уровень по России составлял 5,2 случая.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что подросток на мотоцикле врезался в электричку в Ленобласти.

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