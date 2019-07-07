Подросток на мотоцикле врезался в электричку “Петербург — Луга”

У подростка не было ни шлема, ни прав. Фото: pixabay.com
У подростка не было ни шлема, ни прав. Фото: pixabay.com

Школьника госпитализировали, а поезда задержатся в пути.

Подросток на мотоцикле врезался в электричку из Петербурга в Лугу. 15-летнего школьника госпитализировали в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на железнодорожном переезде у деревни Низовская в воскресенье 7 июля, сообщили в ОЖД. Мотоциклист въехал в третий вагон. Сотрудники железной дороги сообщают, что световая сигнализация на переезде исправно работала. Деревня Низовская расположена в Лужском районе Ленобласти.

Ни прав, ни шлема у подростка не было. Поезд остался на рельсах, но несколько составов задержатся в пути. Электричка № 6131 приедет в Лугу из Петербурга на 26 минут позже, состав №6283 до Мшинской опоздает на 15 минут, а поезд №7455 снова в Лугу задержится на 10 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти автомобилист въехал в дерево и скончался.

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